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10.07.2018, 20:30

Отравление Новичком в Эймсбери: состояние британца изменилось

Отравление Новичком в Эймсбери: состояние британца изменилось - Фото
Чарли Роули и Дон Стерджесс (фото - news.sky.com)

Чарли Роули пришел в себя, ему немного легче

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Британец, который отравился нервно-паралитическим веществом Новичок в Эймсбери, пришел в себя. Об этом сообщает BBC со ссылкой на больницу в Солсбери.

Врачи говорят, что 45-летний Чарли Роули пришел в сознание в результате небольшого, но значимого улучшения. При этом отмечается, что пострадавший, госпитализированный 30 июня, остается в стабильно критическом состоянии.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дон Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 8 июля Стерджесс скончалась. Полиция продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.

9 июля министр обороны Британии обвинил РФ в смерти британки от Новичка.

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Теги: новичок, отравление, эймсбери
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