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29.05.2018, 08:27

Отравление Скрипалей: медики опасались большого числа жертв

Отравление Скрипалей: медики опасались большого числа жертв - Фото
Фото: gettyimages.com

Врачи окружной больницы Солсбери, где проходили лечение Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отметили, что изначально не рассчитывали на их выздоровление

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Медики окружной больницы Солсбери, куда были доставлены после отравления бывший российский  шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, опасались, что число жертв будет куда выше. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на британскую газету The Independent.

К такому выводу пришли медики британской больницы после доставки в медучреждение сотрудника полиции Ника Бейли, работавшего на месте ЧП.

"Изначально врачам было сообщено лишь о двух пациентах в критическом состоянии", - отметила заместитель главного врача по работе с медицинским персоналом среднего звена Лорна Уилкинсон.

По ее словам, возникли серьезные сомнения насчет значимости этого происшествия.

Заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей выразил уверенность, что спасти Скрипалей удалось благодаря "очень хорошей базовой интенсивной терапии генерическими препаратами, отличной и слаженной работе врачей, фантастической заботе и преданности медсестер". Изначально на успешный сценарий медики не рассчитывали.

4 марта 2018 года в ТЦ британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия. 

Власти Великобритании заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда.

Из-за отравления более 20 стран приняли решение выслать 130 российских дипломатов и сотрудников разведки. В их числе США, Великобритания и Украина. 

18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его дочь Юлию выписали из больницы 9 апреля.

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, отравление, медики
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