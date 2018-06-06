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06.06.2018, 06:15

Отравление Скрипалей: полиция восстановила хронологию событий

Отравление Скрипалей: полиция восстановила хронологию событий - Фото
Сергей Скрипаль (фото - скриншот видео)

Последовательность событий в день отравления восстановлена ​​на основе показаний бывшего российского шпиона, его дочери и свидетелей

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Британская полиция в рамках расследования дела бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии смогла восстановить примерную последовательность событий в день их отравления. Об этом говорится в отчете на сайте Скотланд-Ярда.

По данным отчета, Юлия Скрипаль прилетела в Лондон из Москвы в субботу, 3 марта, в 14:40 по местному времени. 4 марта около 9:15 автомобиль ее отца видели на Лондон-роуд, Черчилль-вэй-Норте и Уилтон-роуд.

В 13:30 машину заметили на Девизес-роуд на пути к центру города. В отчете отмечается, что в 13:40 Скрипали припарковали авто и направились в паб Bishops Mill, который находится в центре Солсбери.

В 14:20 они начали обедать в ресторане Zizzi, из которого вышли в 15:35.

Спустя 40 минут, в 16:15, в экстренную службу поступил звонок от местного жителя.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили пострадавших на скамейке неподалеку от ресторана.

В отчете подчеркивается, что события в Солсбери 4 марта были беспрецедентными, а их расследование назвали одним из крупнейших и сложных  в работе британской контрразведывательной полиции.

Согласно сообщению последовательность событий восстановлена ​​на основе показаний Скрипалей и свидетелей. Указания времени могут быть приблизительными.

4 марта в ТЦ британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, вместе с ним пострадала его дочь Юлия. Кроме них пострадал 21 человек.

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Теги: Сергей Скрипаль, отравление Сергея Скрипаля, британия, хронология событий
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