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29.05.2018, 07:02

Отравление Скрипалей: врачи сомневаются в их дальнейшем здоровье

Отравление Скрипалей: врачи сомневаются в их дальнейшем здоровье - Фото
Фото: Getty Images

Врачи не могут точно сказать, каково будет дальнейшее состоянии здоровья Скрипалей после отравления ядом "Новичок"

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Врачи, которые лечили бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления в британском городе Солсбери, не знают, какова долгосрочная перспектива состояния их здоровья. Об этом сообщает Reuters.

В интервью для программы Би-би-си Newsnight Кристина Бланшард, главный врач больницы, где лечили пострадавших, рассказала, что медики изначально думали о самом худшем варианте, поскольку считали, что Скрипали вообще не выживут.

Она также сказала, что прогноз и сейчас неясен.

"Честный ответ - мы не знаем"- добавила Бланшард.

4 марта 2018 года в ТЦ британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия. 

Власти Великобритании заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда.

Из-за отравления более 20 стран приняли решение выслать 130 российских дипломатов и сотрудников разведки. В их числе США, Великобритания и Украина. 

18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его дочь Юлию выписали из больницы 9 апреля.

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, отравление Скрипаля
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