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05.07.2018, 06:21

Отравление в Эймсбери: военные химики обнаружили Новичок

Отравление в Эймсбери: военные химики обнаружили Новичок - Фото
Дон Стерджесс и Чарльз Роули (коллаж из Facebook)

От советско-российского нервно-паралитического агента, которым отравили Скрипалей, пострадал мужчина Чарли Роули и женщина Дон Стерджесс

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Найденные в бессознательном состоянии в городе Эймсбери мужчина и женщина подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества Новичок. Об этом, ссылаясь на выводы специалистов лаборатории в военном технопарке Портон-Даун, заявил замкомиссара Скотленд-Ярда Нил Басу, сообщает издание The Guardian.

Инцидент с 44-летней Дон Стерджесс из соседнего Солсбери и 45-летним местным Чарльзом Роули произошел менее чем в 12 км от места, где в Солсбери в начале марта были отравлены таким же веществом бывший двойной шпион ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Этим делом вплотную занялся контртеррористический отдел правоохранительной системы Британии.

30 июня 2018 года в Эймсбери обнаружили мужчину (45 лет) и женщину (44 года): оба были без сознания. Поначалу оперативники подумали, что у них передозировка наркотиками. "Скорую" вызвали в квартиру на Магглтон-роуд, где нашли пару: спустя пять часов фельдшеры также заболели. Сейчас оба пострадавших находятся в критическом состоянии в госпитале Солсбери - там, где лечили Скрипалей.

Полиция перекрыла территорию в городе, где пара могла быть незадолго до потери сознания.

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4 марта в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда. Кроме Скрипалей в инциденте пострадали десятки человек. Позднее Скрипалей выписали из больницы.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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Теги: химическая атака, Солсбери, Новичок, отравление, эймсбери
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