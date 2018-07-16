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16.07.2018, 06:28

Отравление Скрипаля могли организовать его бывшие коллеги - NYT

Отравление Скрипаля могли организовать его бывшие коллеги - NYT - Фото
Фото: Getty Images

По информации анонимных источников, российская разведка - одна из главных подозреваемых в организации отравления

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За отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери может нести ответственность Главное управление разведки РФ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на британского чиновника, американского чиновника и бывшего американского чиновника, который знаком с обстоятельствами инцидента. 

Они считают, что ответственность за отравление может нести военная разведка, как и за вмешательство в выборы в США в 2016 году. 

По словам бывшего американского служащего, британские власти пока скрывают личность людей, которых подозревают в отравлении. В то же время следователи не исключают, что ответственными могут быть другие российские разведывательные службы или отдельное частное лицо. 

4 марта в Солсбери отравили осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Позднее Скрипалей выписали из больницы, а Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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Теги: Сергей Скрипаль, Новичок, отравление, ГУР РФ
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