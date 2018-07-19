Паника в армянском селе: армия РФ провела учения, не предупредив

Фото: azatutyun.am

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Согласно армяно-российскому договору военные РФ имеют право проводить учения только на своих полигонах

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Военнослужащие 102-й российской военной базы 17 июля провели на территории села Паник Ширакской области Армении учения, не предупредив местное население. В селе началась паника. Не знавшие об учениях жители были в ужасе, подумав, что в селе ведутся реальные военные действия. Об этом сообщает армянское Радио Свобода.

Позже выяснилось, что пули и взрывчатые вещества были учебными, а не боевыми. Однако это сельчан не успокоило. Они потребовали объяснить, на основании какого приказа российские военнослужащие без предупреждения провели учения.

Глава села Паник, в котором живут около 3 тысяч человек, Вардан Макеян сказал, что от звуков выстрелов и взрывов многие дети теряли сознание. Эти звуки были слышны в соседних селах.

В селе недовольны также из-за ущерба, причиненного в результате передвижения российской военной техники. Тяжелая техника выводит из строя дороги, а российская сторона ущерб не возмещает.

Согласно армяно-российскому межгосударственному договору, 102-я военная база должна заранее предупреждать органы местного самоуправления, полицию и Службу национальной безопасности о маршруте передвижения войск, кроме учебных полигонов проводить учения в других местах она не имеет права.