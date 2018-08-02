Папа Франциск меняет учение церкви: взгляд на казнь пересмотрели

Папа римский Франциск (фото - Getty Images)

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Раньше католическая церковь допускала применение смертной казни, теперь же папа Франциск поставил во главе неприкосновенность человека

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Папа римский Франциск заявил, что смертная казнь недопустима, потому что это "атака на неприкосновение и достоинство человека", передает CNN.

Теперь Ватикан будет работать над отменой смертной казни во всем мире. Изменение позиции официального Ватикана внесли в Катехизис католической церкви.

"Ключевое здесь человеческое достоинство, папа говорит, что не важно, насколько тяжким было преступление, человек никогда не теряет своего достоинства", - пояснил спикер Ватикана Грег Берк.

Изменение позиции церкви начало меняться, когда папой стал Иоан Павел II, который уже в 1998 году пожелал, чтобы мир пришел к согласию и принял меры по устранению смертной казни.

Раньше в Катехизисе говорилось, что если личность и ответственность виновного человека установлены точно, церковь не исключает применения смертной казни, если это единственный возможный путь защитить жизни людей от агрессора.

В марте 2018 года в Ватикане разразился скандал после того, как в статье в итальянской газете La Repubblica утверждалось, что Франциск якобы сказал, что ада не существует.