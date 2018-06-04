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04.06.2018, 09:33

Папа римский призвал не бояться мафии и отказаться от омерты

Папа римский призвал не бояться мафии и отказаться от омерты - Фото
Папа римский Франциск (фото - пресс-служба Ватикана)

Руководство "столицы мафии" Остии третий год находится под контролем правительственного уполномоченного из-за проникновения во власть региона бандитов

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Во время мессы 3 июня в городе Остия папа римский Франциск призвал жителей наполненной бандитами окраины Рима покончить с "практикой страха", быть мужественными и встать на сторону закона. Об этом пишет агентство Радио Свобода.

Таким образом понтифик продемонстрировал солидарность с 230 тысячами местных жителей, многие из которых живут в страхе из-за жестокости бандитов в этом районе, известном как "столица мафии".

Папа римский заявил пастве, что "Иисус хочет, чтобы стены равнодушия и омерты ("кодекса молчания", которым ОПГ запугивают граждан, предостерегая их от сотрудничества с полицией, - ред.) были разрушены, железные решетки гнета и высокомерия уничтожены, а путь к справедливости, цивилизованности и законности был освобожден".

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В 2015 году мэрию Остии взял под контроль правительственный уполномоченный - из-за проникновения во власть преступных группировок, которых обвиняют в убийствах, вымогательстве, торговле наркотиками и ростовщичестве.

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Теги: религия, Папа римский, франциск, омерта, мафия, коза ностра
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