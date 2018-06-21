Парламент Британии принял правительственный законопроект о Brexit

Тереза Мэй (фото - flickr.com/uk_parliament)

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Теперь законопроект отправляется на подпись королю, после чего документ становится законом

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Палата лордов в среду приняла поправку к законопроекту об условиях выхода Британии из Евросоюза, поступившему из Палаты общин, передает Би-би-си. Это означает, что теперь законопроект отправляется на подпись королю, после чего документ становится законом.

Правительству удалось избежать поражения относительно своего законопроекта, поскольку часть депутатов правящей Консервативной партии продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Голосование Палаты лордов знаменует завершение многомесячных дискуссий по закону, который формально завершит членство Великобритании в Евросоюзе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвал принятие законопроекта "важным шагом" в обеспечении "гладкого" Brexit.

"В течение следующих нескольких недель мы опубликуем более подробную информацию о наших предполагаемых будущих отношениях с ЕС в "Белой книге"и вернем торговые и таможенные счета в Палату общин. Но сегодня был важный шаг в деле продвижения Brexit, который дает Британии светлое будущее, Британия контролирует свои деньги, законы и границы", - подчеркнула Мэй.

Евросоюз и Великобритания договорились, что переходный период после Brexit завершится в конце 2020 года.