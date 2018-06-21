Парламент Грузии назначил "переходное правительство"

Мамука Бахтадзе (фото - пресс-служба правительства Грузии)

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В таком формате правительство будет работать три недели

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Парламент Грузии утвердил новый состав "переходного правительства" страны во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, за новое правительство проголосовали 99 депутатов, шестеро были против.

Отмечается, что временное правительство состоит из исполняющих обязанности действующих до этого министров. В таком формате правительство будет работать три недели. После этого Бахтадзе должен представить парламенту план структурных изменений в Кабмине и после его утверждения - новый состав правительства.

Также сказано, что оппозиция не принимала участия в заседании и назвала голосование фикцией.

14 июня правящая в Грузии партия Грузинская мечта назвала и.о. министра финансов Мамуку Бахтадзе кандидатом на должность премьер-министра.