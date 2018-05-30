Парламент Португалии отказался узаконить эвтаназию

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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За легализацию эвтаназии проголосовали 110 депутатов, 115 - против, четверо воздержались

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Парламент Португалии проголосовал против легализации эвтаназии. Об этом сообщает BBC.

Из 230 депутатов парламента за легализацию эвтаназии проголосовали 110, 115 - против, четверо - воздержались.

Левоцентристское португальское правительство хотело сделать эвтаназию законной, но со специфическими условиями.

На португальскую культуру сильное влияние оказал консервативный католицизм, поэтому вопрос легализации добровольного ухода из жизни вызвал острую дискуссию в обществе. Перед голосованием у здания португальского парламента собрался митинг противников эвтаназии и абортов.

10 мая 2018 года закончил свою жизнь при помощи эвтаназии 104-летний австралийский ученый Дэвид Гудолл, который приехал для этого в Швейцарию.