Пентагон использует тяжелую ракету Falcon Heavy: есть контракт

Старт Falcon Heavy (фото - пресс-служба SpaceX)

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Компания Илона Маска обошла на торгах по запуску военного спутника США конкурентов, предложив втрое меньшую сумму за вывод аппарата в космос

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SpaceX победила на тендере от Пентагона на запуск в околоземное пространство спутника военного назначения AFSPC-52, причем выводить на орбиту его будет недавно дебютировавшая тяжелая ракета Falcon Heavy. Об этом пишет сайт авиабазы ВВС США в Лос-Анджелесе.

Запуск AFSPC-52 (полное название - Air Force Space Command 52) запланирован на лето или осень 2020 год с площадки Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида. На это предприятие частная компания бизнесмена Илона Маска получит от военных $130 млн.

Конкурентами SpaceX на торгах были United Launch Alliance (совместная компания столпов американской "оборонки" Boeing и Lockheed Martin) с ракетой Delta 4, однако стоимость их запуска - $350 млн - оказалась неконкурентоспособной.

Эта новость примечательна в первую очередь тем, что Пентагон заключает подобные контракты только после нескольких кряду успешных запусков, тогда как Falcon Heavy была испытана лишь раз.

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6 февраля 2018 года при дебютном запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась.

LIGA.net отслеживала запуск Falcon Heavy, рассказав, как он прошел и что значит для человечества.

Следующий полет этой ракеты запланирован на октябрь: она должна вывести на орбиту 25 мини-спутников по демонстрационной миссии Space Test Program-2 (STP-2) от ВВС США и NASA.