Пентагон отложил запланированный Трампом военный парад

Фото: Минобороны Грузии

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Пентагон и Белый дом решили перенести военный парад на 2019 год

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Пентагон принял решение перенести на 2019 год запланированный на ноябрь текущего года военный парад в Вашингтоне. Об этом утром объявил пресс-секретарь минобороны США полковник Роберт Мэннинг, передает Reuters.

По его словам, Пентагон и Белый дом "договорились провести это мероприятие в 2019 году".

Парад в 2018 году должен был состояться 10 ноября к 100-летию окончания Первой мировой войны и ко Дню ветеранов - 11 ноября.

Ранее американские телеканалы сообщили, что оценочная стоимость перенесенного парада увеличилась с $12 млн до $92 млн.

7 февраля президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к проведению военного парада в Вашингтоне в День независимости США, который традиционно отмечается 4 июля.