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30.06.2018, 11:33

Пентагон задумался о выводе своих войск из Германии - WP

Пентагон задумался о выводе своих войск из Германии - WP - Фото
Фото: Getty Images

На фоне обострения трансатлантических отношений в США подумали о передислокации своих сил

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Пентагон рассматривает вариант вывода своих военных, дислоцированных в Германии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

В оборонном ведомстве оценят, во сколько финансово обойдется вывод из ФРГ и перевод войск. 

Отмечается, что президент США Дональд Трамп задумался о таком варианте еще в прошлом году, когда поднял вопрос, что другие страны мало тратят на оборону и недостаточно вкладывают в обеспечение общей безопасности. 

 В Совете по вопросам национальной безопасности отметили, что Пентагон всегда оценивает последствия и стоимость передислокации войск. Представитель оборонного ведомства Эрик Паон подтвердил регулярность таких оценок и сказал, что США не планируют выводить свои войска из Германии. 

В начале июня Трамп раскритиковал Германию за "низкие расходы" на оборону. Он обвиняет страны Евросоюза в том, что они наживаются на Америке: пользуются ее военной защитой, но выигрывают в торговом балансе.

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Теги: Германия, США, военные, вывод войск
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