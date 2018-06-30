Пентагон задумался о выводе своих войск из Германии - WP

Пентагон рассматривает вариант вывода своих военных, дислоцированных в Германии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
В оборонном ведомстве оценят, во сколько финансово обойдется вывод из ФРГ и перевод войск.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп задумался о таком варианте еще в прошлом году, когда поднял вопрос, что другие страны мало тратят на оборону и недостаточно вкладывают в обеспечение общей безопасности.
В Совете по вопросам национальной безопасности отметили, что Пентагон всегда оценивает последствия и стоимость передислокации войск. Представитель оборонного ведомства Эрик Паон подтвердил регулярность таких оценок и сказал, что США не планируют выводить свои войска из Германии.
В начале июня Трамп раскритиковал Германию за "низкие расходы" на оборону. Он обвиняет страны Евросоюза в том, что они наживаются на Америке: пользуются ее военной защитой, но выигрывают в торговом балансе.