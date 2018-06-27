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27.06.2018, 07:07

Переговоры о вступлении Турции в ЕС "зашли в тупик"

Переговоры о вступлении Турции в ЕС "зашли в тупик" - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя

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Переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза приостановлены. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, обнародованном во вторник, 26 июня, в Люксембурге, сообщает Deutsche Welle.

Прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя.

Министерское заявление было сделано через два дня после победы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турцию критикуют за отход от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Несмотря на жесткие обвинения в адрес Анкары, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки. "В этой связи в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства. Переговоры фактически зашли в тупик", - отмечается в документе.

Одна из причин, по которой за Анкарой пока сохраняется статус кандидата на вступление, - это заключенная с ней Евросоюзом сделка по беженцам.

Согласно достигнутым договоренностям, ЕС уже выплатил Турции три из обещанных шести миллиардов евро. Средства среди прочего должны использоваться на строительство школ и больниц в Турции. Однако из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты. В целом страна приняла у себя почти 3,6 млн беженцев.

25 июня 2018 года на внеочередных выборах президента Турции победу одержал действующий лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший простое большинство голосов

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Теги: ЕС, Турция, реджеп тайип эрдоган
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