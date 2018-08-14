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14.08.2018, 10:08

Переговоры Путина с Трампом превзошли ожидания Кремля – CNN

Переговоры Путина с Трампом превзошли ожидания Кремля – CNN - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

Несмотря на успех в Хельсинки, Кремль не понимает, почему Трамп до сих пор не предпринял благоприятных для России действий во внешней политике

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В Кремле были довольны тем, как прошла июльская встреча в Хельсинки между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Более того, ее результаты "даже превзошли ожидания Москвы", пишет со ссылкой на два источника в разведке США сайт канала CNN.

В особенности Кремль был доволен тем, как прошла пресс-конференция после двухчасовой встречи лидеров тет-а-тет. Как пишет CNN, на ней Трамп "дискредитировал американские спецслужбы", заявив, что "США вели себя глупо" в отношениях с Россией, и отметил, что у него нет доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

Как уточнил анонимный представитель разведки, Трамп постоянно призывает к потеплению отношений с Москвой, но при этом сам Кремль "игнорирует значительную роль, которую Конгресс и другие играют в политике США".

CNN пишет, что при этом Москва недоумевает, почему Трамп так и не сделал благоприятных для России действий во внешней политике после саммита.

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16 июля 2018 года в Хельсинки прошла двухчасовая встреча Трампа и Путина. О содержании переговоров тет-а-тет мало что известно.

Трампа после совместной пресс-конференции с Путиным ждал шквал критикиРеспубликанец Джон Маккейн назвал это "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории". Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене, посчитав его комментарии "имбецильными". Глава Нацразведки США Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

По приезду в США Трамп отмахнулся от критики, назвав саммит "потрясающе успешным", а несогласные с этим СМИ - "настоящими врагами народа". Позднее он добавил, что они с Путиным "поладили, а хейтеры ждали бокса". Президент США подчеркнул, что не уступал оппоненту, и заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи.

LIGA.net собрала реакцию соцсетей на эти переговоры, а легендарному киноактеру Арнольду Шварценеггеру даже стало стыдно за поведение американского президента.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, кремль, переговоры, встреча, хельсинки, результаты
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