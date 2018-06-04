Первая леди США не поедет с Трампом на встречу с Ким Чен Ыном

Первая леди США Мелания Трамп пропустит саммит G7 на этой неделе в Квебеке, а также саммит США-КНДР в Сингапуре, который запланирован на 12 июня. Об этом заявила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм, сообщает Reuters.
"Она не будет присутствовать на G7, и в настоящее время нет планов по ее поездке в Сингапур", - сказала Гришэм.
Мелания Трамп перестала появляться на публике с 10 мая.
Она присутствовала на встрече G7 в Италии в прошлом году.
15 мая 2018 года Мелании Трамп сделали операцию на почках для лечения доброкачественного образования.