Первая леди США не поедет с Трампом на встречу с Ким Чен Ыном

Мелания Трамп (фото - gettyimages.com)

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Мелания Трамп перестала появляться на публике с 10 мая

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Первая леди США Мелания Трамп пропустит саммит G7 на этой неделе в Квебеке, а также саммит США-КНДР в Сингапуре, который запланирован на 12 июня. Об этом заявила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм, сообщает Reuters.

"Она не будет присутствовать на G7, и в настоящее время нет планов по ее поездке в Сингапур", - сказала Гришэм.

Мелания Трамп перестала появляться на публике с 10 мая.

Она присутствовала на встрече G7 в Италии в прошлом году.

15 мая 2018 года Мелании Трамп сделали операцию на почках для лечения доброкачественного образования.