Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 10:22

Первая леди США не поедет с Трампом на встречу с Ким Чен Ыном

Первая леди США не поедет с Трампом на встречу с Ким Чен Ыном - Фото
Мелания Трамп (фото - gettyimages.com)

Мелания Трамп перестала появляться на публике с 10 мая

Реклама
Реклама

Первая леди США Мелания Трамп пропустит саммит G7 на этой неделе в Квебеке, а также саммит США-КНДР в Сингапуре, который запланирован на 12 июня. Об этом заявила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм, сообщает Reuters.

"Она не будет присутствовать на G7, и в настоящее время нет планов по ее поездке в Сингапур", - сказала Гришэм.

Мелания Трамп перестала появляться на публике с 10 мая.

Она присутствовала на встрече G7 в Италии в прошлом году.

15 мая 2018 года Мелании Трамп сделали операцию на почках для лечения доброкачественного образования.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Мелания Трамп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
СМИ: США готовят санкции против энергокомпаний Северного потока-2
Мир СМИ: США готовят санкции против энергокомпаний Северного потока-2
Белый дом готовит встречу Трампа и Путина - WSJ
Мир Белый дом готовит встречу Трампа и Путина - WSJ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 