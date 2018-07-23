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23.07.2018, 21:37

Первый космический корабль Boeing пока не полетит

Первый космический корабль Boeing пока не полетит - Фото
Корабль Starliner (фото - arstechnica.com)

Во время испытаний обнаружили протечку топлива

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Во время статических испытаний системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner специалисты компании Boeing выявили нештатное поведение системы. Об этом сообщает Ars Technica.

После окончания работы двигателей в топливной системе обнаружили протечку топлива.

Инженеры Boeing уверены, что обнаружили причину протечки и работают над ее устранением. Статические испытания были предназначены для проверки системы аварийного спасения перед полноценным тестом, при котором корабль должен стартовать с космодрома и имитировать нештатную ситуацию перед стартом, теперь они отложены до устранения причины протечки топлива.

CST-100 Starliner, наряду с Crew Dragon компании SpaceX – американский пилотируемый космический корабль, созданный по программе Commercial Crew Program и предназначенный для доставки астронавтов на МКС без использования российских кораблей "Союз". Он рассчитан на перевозку семи членов экипажа и их существование вне станции в течение 60 часов. Starliner - первый космический корабль концерна Boeing.

Первый полет корабля в беспилотном режиме был предварительно назначен на август 2018 года. В начале июля Счетная палата США выпустила заявление относительно хода разработки американских частных пилотируемых кораблей, в котором признала вероятность значительного переноса сроков и окончательную сертификацию обоих кораблей в 2020 году.

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Теги: космос, boeing
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