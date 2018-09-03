Писавших о чистках в Мьянме репортеров Reuters посадили на 7 лет

Ко Ва Лон (слева) и Ко Кья Со Оо (фото - frontiermyanmar.net)

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Журналисты глобального новостного агентства расследовали обстоятельства массовых убийств мусульман-рохинджа в бирманском штате Ракхайн

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Сегодня, 3 сентября, суд в Мьянме приговорил двух репортеров Reuters к 7 годам тюрьмы каждому. Журналистов, которые с начала года сидят в СИЗО Янгона, признали "виновными в нарушении закона о гостайне", пишет агентство.

Сотрудников Reuters военные арестовали еще 12 декабря 2017 года: они расследовали массовые убийства мусульман-рохинджа. Власти утверждают, что при задержании у них нашли карту поселка, где силовики "зачищали" территорию от радикалов из рохинджа, а также некие "военные отчеты".

32-летнего Ко Ва Лона и 28-летнего Ко Кья Со Оо обвинили в получении секретных документов: это действие запрещено законом еще с колониальных времен. Журналистам грозило максимальное наказание - 14 лет тюрьмы.

Защита может обжаловать решение в областном и Верховном суде Мьянмы. Оба осужденных вину отрицают и обвиняют военную полицию в провокации: якобы силовики подбросили им документы, из-за которых суд и вынес вердикт.

"Грустный день для Мьянмы, журналистов Reuters и для всей прессы", - отреагировал главред агентства Стивен Адлер. По его мнению, правительство Мьянмы должно "срочно исправить вердикт".

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Конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и представителями мусульманской народности рохинджа обострился в августе 2017 года. В ответ на убийство исламистами из "Араканской армия спасения рохинджа" силовиков войска начали операцию.

Только за один первый месяц чисток погибли, по разным оценкам, около 9000 рохинджа. "Врачи без границ" говорят, что 69% жертв были застрелены, 9% сожгли в их собственных домах, 5% забили до смерти. По данным ООН, более 700 тысяч рохинджа покинули свои дома.

В конце зимы 2018 года ООН обвинила Мьянму в продолжении этнических чисток рохинджа.