Племянница Скрипаля идет в депутаты от прокремлевской партии

Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, которого пытались отравить в Великобритании, выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от прокремлевской партии Справедливая Россия. Об этом сообщает российское издание Коммерсант.
Секретарь бюро совета регионального отделения Справедливой России Анатолий Каширин рассказал, что со Скрипаль "общались давно" и предложили ей баллотироваться в депутаты, на что она "с удовольствием согласилась". Племянницу Скрипаля в партии охарактеризовали как "человека с активной жизненной позицией" и "патриота России".
Выборы в Ярославскую облдуму запланированы на 9 сентября 2018 года.
Читайте также: Пожар в Кемерово: потерявший семью идет на выборы от силы Путина
4 марта 2018-го в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Британские власти заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда, однако не назвала его "Новичком".
Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Москва назвала обвинения "провокацией".
После инцидента Виктория Скрипаль пыталась получить британскую визу, чтобы проведать пострадавших родственников, однако власти Соединенного королевства отказали ей по ряду причин.