Племянница Скрипаля идет в депутаты от прокремлевской партии

Виктория Скрипаль (фото - скриншот видео)

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Виктория Скрипаль баллотируется на осенних выборах в Ярославскую облдуму от Справедливой России

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Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, которого пытались отравить в Великобритании, выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от прокремлевской партии Справедливая Россия. Об этом сообщает российское издание Коммерсант.

Секретарь бюро совета регионального отделения Справедливой России Анатолий Каширин рассказал, что со Скрипаль "общались давно" и предложили ей баллотироваться в депутаты, на что она "с удовольствием согласилась". Племянницу Скрипаля в партии охарактеризовали как "человека с активной жизненной позицией" и "патриота России".

Выборы в Ярославскую облдуму запланированы на 9 сентября 2018 года.

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4 марта 2018-го в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Британские власти заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда, однако не назвала его "Новичком".

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Москва назвала обвинения "провокацией".

После инцидента Виктория Скрипаль пыталась получить британскую визу, чтобы проведать пострадавших родственников, однако власти Соединенного королевства отказали ей по ряду причин.