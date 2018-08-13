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13.08.2018, 12:50

Плохое руководство вредит экономике больше, чем санкции - Хаменеи

Плохое руководство вредит экономике больше, чем санкции - Хаменеи - Фото
Али Хаменеи (фото - пресс-служба аятоллы)

Иранский духовный лидер отметил, что "госизменой" он действия нынешних управленцев не считает, но "огромной ошибкой" - да

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал правительство за проблемы в экономике вскоре после того, как Соединенные Штаты наложили на эту страну возобновленные жесткие санкции. Заявление аятоллы показало иранское гостелевидение, пишет агентство Reuters.

"Плохое управление экономикой подвергает простых иранцев большему давлению, чем санкции (США)... Я не называю это изменой, но это огромная ошибка управленцев", - сказал Хаменеи.

Аятолла выразил надежду на то, что "с лучшим управлением и планированием мы сможем противостоять санкциям и преодолевать их".

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В мае президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерной сделки с Тегераном, хотя позже заявил, что без предварительных условий готов встретиться с руководством Ирана "в любое время".

6 августа он подписал указ о возобновлении санкций против Ирана, которые будут восстанавливаться в два этапа.

Брюссель тут же уведомил, что будет защищать интересы еврокомпаний в Иране, невзирая на санкции США. 7 августа вступил в силу обновленный Устав блокировки, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские санкции и аннулирует влияние в Евросоюзе любых иностранных судебных решений на их основе.

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Теги: али хаменеи, санкции, экономика, Иран
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