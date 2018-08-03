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03.08.2018, 09:10

Плыл в Китай, попал в РФ: на Чукотке задержан американец - росСМИ

Плыл в Китай, попал в РФ: на Чукотке задержан американец - росСМИ - Фото
Иллюстративное фото: cntraveler.com

Рыбачивший около Аляски решил нелегально перебраться в Китай, но оказался в другой стране

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В чукотском селе Лаврентия 1 августа задержали гражданина США, который нелегально приплыл к берегам России на лодке с Аляски. Об этом инциденте со ссылкой на "знакомый с ситуацией неназванный источник" сообщает российский Интерфакс.

Американца обнаружили пограничники: он показал им водительское удостоверение, чтобы подтвердить личность, после чего попросил политического убежища.

Как рассказал задержанный, он рыбачил и охотился на побережье Аляски, а затем решил уплыть в Китай, однако ошибся с навигацией и попал в Россию.

Место предполагаемого задержания американца:

Иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. По словам собеседника московского агентства, "есть подозрения, что у него психическое расстройство личности".

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В ФСБ страны-оккупанта информацию о задержании на Чукотке гражданина США не подтвердили, но и не опровергли: отказались от комментариев.

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Теги: задержание, чукотка, аляска, политическое убежище, берингов пролив, рыбак
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