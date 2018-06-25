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25.06.2018, 09:59

По переговорам в Афганистане есть обнадеживающие знаки - Мэттис

По переговорам в Афганистане есть обнадеживающие знаки - Мэттис - Фото
Джеймс Мэттис (скриншот видео)

По словам главы Пентагона, последние события дают основания ожидать успешных переговоров по Афганистану

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Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что есть надежда на результативные переговоры между правительством Афганистана и талибами после 17 лет войны. Об этом сообщает Радио Свобода

Один из признаков - трехдневное прекращение огня, которое предложил президент Ашраф Гани и на которое пошел Талибан. 

"Очевидно, Гани попал на чувствительную струну. Не только со стороны афганского правительства, но и среди талибов", - считает Мэттис. 

9 июня афганские талибы неожиданно объявили о трехдневном прекращении огня в связи с Ид аль-Фитр, праздником по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

В феврале президент Афганистана предложил Талибану провести переговоры, однако ответа не последовало.

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Теги: пентагон, афганистан, талибан
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