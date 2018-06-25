По переговорам в Афганистане есть обнадеживающие знаки - Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что есть надежда на результативные переговоры между правительством Афганистана и талибами после 17 лет войны. Об этом сообщает Радио Свобода.
Один из признаков - трехдневное прекращение огня, которое предложил президент Ашраф Гани и на которое пошел Талибан.
"Очевидно, Гани попал на чувствительную струну. Не только со стороны афганского правительства, но и среди талибов", - считает Мэттис.
9 июня афганские талибы неожиданно объявили о трехдневном прекращении огня в связи с Ид аль-Фитр, праздником по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
В феврале президент Афганистана предложил Талибану провести переговоры, однако ответа не последовало.