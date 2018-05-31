По вечерам у Трампа его адвокат симулирует допрос Мюллера - CNBC

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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В преддверии встречи американского лидера со спецпрокурором США по российскому делу Рудольф Джулиани репетирует с Трампом ситуации "вопрос-ответ"

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Американский президент Дональд Трамп готовится к беседе со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует возможный сговор окружения нынешнего главы Белого дома с РФ перед выборами 2016 года. Его готовит адвокат Рудольф Джулиани, рассказала корреспондент канала CNBC Келли О'Доннелл.

"Рудольф Джулиани сказал мне, что по вечерам на этой неделе проводит с президентом сессии "вопрос-ответ", на которых они обсуждают расследование спецпрокурора", - пишет она у себя в Twitter.

NEW: Rudy Giuliani tells me he is doing question and answer prep sessions regarding special counsel probe with the president in the evenings this week. — Kelly O'Donnell (@KellyO) 30 травня 2018 р.

Адвокат хозяина Белого дома и Трамп решают, на какие вопросы следователя стоит отвечать, а какие оставить без реакции на правах конфиденциальности.

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Ранее американские СМИ писали, что Мюллер якобы не против сократить до двух количество тем, которые он собирается поднять на встрече с Трампом.

В марте Мюллер якобы заявил адвокатам Трампа, что направит повестку для него в суд, если президент США не захочет добровольно с ним пообщаться по российскому делу и другим темам расследования. У спецпрокурора накопилось 40 вопросов к Трампу.