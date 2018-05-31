Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 08:49

По вечерам у Трампа его адвокат симулирует допрос Мюллера - CNBC

По вечерам у Трампа его адвокат симулирует допрос Мюллера - CNBC - Фото
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

В преддверии встречи американского лидера со спецпрокурором США по российскому делу Рудольф Джулиани репетирует с Трампом ситуации "вопрос-ответ"

Реклама
Реклама

Американский президент Дональд Трамп готовится к беседе со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует возможный сговор окружения нынешнего главы Белого дома с РФ перед выборами 2016 года. Его готовит адвокат Рудольф Джулиани, рассказала корреспондент канала CNBC Келли О'Доннелл.

"Рудольф Джулиани сказал мне, что по вечерам на этой неделе проводит с президентом сессии "вопрос-ответ", на которых они обсуждают расследование спецпрокурора", - пишет она у себя в Twitter.

Адвокат хозяина Белого дома и Трамп решают, на какие вопросы следователя стоит отвечать, а какие оставить без реакции на правах конфиденциальности.

Читайте также: В РФ считают "бесполезным" расследование Мюллера о выборах в США

Ранее американские СМИ писали, что Мюллер якобы не против сократить до двух количество тем, которые он собирается поднять на встрече с Трампом.

В марте Мюллер якобы заявил адвокатам Трампа, что направит повестку для него в суд, если президент США не захочет добровольно с ним пообщаться по российскому делу и другим темам расследования. У спецпрокурора накопилось 40 вопросов к Трампу.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, российское дело, Рудольф Джулиани, допрос, дональд трамп, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Жест для Индии: США переименовали Тихоокеанское командование
Мир Жест для Индии: США переименовали Тихоокеанское командование
В США расследуют давление Трампа на генпрокурора - СМИ
Мир В США расследуют давление Трампа на генпрокурора - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 