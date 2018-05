По вечерам у Трампа его адвокат симулирует допрос Мюллера - CNBC

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп готовится к беседе со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует возможный сговор окружения нынешнего главы Белого дома с РФ перед выборами 2016 года. Его готовит адвокат Рудольф Джулиани, рассказала корреспондент канала CNBC Келли О'Доннелл.

"Рудольф Джулиани сказал мне, что по вечерам на этой неделе проводит с президентом сессии "вопрос-ответ", на которых они обсуждают расследование спецпрокурора", - пишет она у себя в Twitter.

NEW: Rudy Giuliani tells me he is doing question and answer prep sessions regarding special counsel probe with the president in the evenings this week.