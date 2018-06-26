Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 10:05

Почему мы умные: открыто множество неизвестных "генов интеллекта"

Почему мы умные: открыто множество неизвестных "генов интеллекта" - Фото
Иллюстрация: sfari.org

По словам исследователей, обнаруженные гены, если обобщить, кодируют защиту когнитивного здоровья человека

Реклама
Реклама

Международная группа исследователей идентифицировала 1016 генов, которые связаны с человеческим разумом и ранее были неизвестны науке. Об этом со ссылкой на опубликованную в журнале Nature работу пишет сайт ScienceAlert.

При мета-анализе данных 270 тысяч людей из 14 различных групп европеоидной расы были обнаружены 190 локусов (местоположение определенного гена на карте хромосомы) и 939 генов.

Люди приняли участие в нейрокогнитивных тестах, был замерен их IQ, а также составлены частичные генетические карты добровольцев. Ученые отслеживали определенные мутации и сравнивали их с показателем интеллекта.

Из более 9 млн мутаций команда генетиков нашла 205 регионов в ДНК, которые, как они утверждают, отвечают за интеллект. Из них ранее были известны всего 15. Из 1016 генов открытыми ранее считались всего 77.

Анализ выявил отрицательную корреляцию с болезнью Альцгеймера, расстройством дефицита внимания/гиперактивностью, депрессивными симптомами и шизофренией. Гены также коррелировали с увеличением случаев аутизма и продолжительностью жизни; было высказано предположение, что люди с этими генетическими признаками умны и будут жить дольше.

Открытие позволит ученым лучше понять, как связаны когнитивные функции с нашим геномом.

Читайте также: При хроническом недосыпе мозг начинает есть сам себя: ученые

Еще одно параллельное исследование среди 450 тысяч добровольцев выявило 136 локусов (124 ранее неизвестных), связанных с нейротизмом, и 599 замешанных в этом генов.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, исследование, днк, интеллект, генетика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ученые подтвердили теорию относительности за пределами Галактики
Общество Ученые подтвердили теорию относительности за пределами Галактики
Немецкие инженеры создали впечатляющего аквабота: видео
Общество Немецкие инженеры создали впечатляющего аквабота: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 