Почему мы умные: открыто множество неизвестных "генов интеллекта"

Иллюстрация: sfari.org

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По словам исследователей, обнаруженные гены, если обобщить, кодируют защиту когнитивного здоровья человека

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Международная группа исследователей идентифицировала 1016 генов, которые связаны с человеческим разумом и ранее были неизвестны науке. Об этом со ссылкой на опубликованную в журнале Nature работу пишет сайт ScienceAlert.

При мета-анализе данных 270 тысяч людей из 14 различных групп европеоидной расы были обнаружены 190 локусов (местоположение определенного гена на карте хромосомы) и 939 генов.

Люди приняли участие в нейрокогнитивных тестах, был замерен их IQ, а также составлены частичные генетические карты добровольцев. Ученые отслеживали определенные мутации и сравнивали их с показателем интеллекта.

Из более 9 млн мутаций команда генетиков нашла 205 регионов в ДНК, которые, как они утверждают, отвечают за интеллект. Из них ранее были известны всего 15. Из 1016 генов открытыми ранее считались всего 77.

Анализ выявил отрицательную корреляцию с болезнью Альцгеймера, расстройством дефицита внимания/гиперактивностью, депрессивными симптомами и шизофренией. Гены также коррелировали с увеличением случаев аутизма и продолжительностью жизни; было высказано предположение, что люди с этими генетическими признаками умны и будут жить дольше.

Открытие позволит ученым лучше понять, как связаны когнитивные функции с нашим геномом.

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Еще одно параллельное исследование среди 450 тысяч добровольцев выявило 136 локусов (124 ранее неизвестных), связанных с нейротизмом, и 599 замешанных в этом генов.