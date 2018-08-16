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16.08.2018, 15:09

Под завалами моста в Генуе могут оставаться до 20 человек

Под завалами моста в Генуе могут оставаться до 20 человек - Фото
Фото: скриншот с видео

Итальянские службы продолжают спасательную операцию

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Под завалами обрушившегося моста Моранди в Генуе могут оставаться от 10 до 20 человек. Об этом сообщает La Stampa со ссылкой на прокурора Генуи Франческо Коцци.

"Там могут быть 10-20 пропавших без вести", - сказал он.

По его данным, на этот момент в результате катастрофы 39 человек погибли, 16 ранены, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

"Для большей части раненых, по словам врачей, есть надежда на спасение" - заявил глава административной области Лигурия Джованни Тоти.

14 августа обрушился автомобильный мост в Генуе. В результате крушения секции моста погибли по меньшей мере 39 человек, среди пострадавших - двое украинцев. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании и заявил о подготовке гражданского иска против компании-оператора моста. Власти страны готовятся провести масштабную проверкудорожных объектов во избежание подобных катастроф.

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Теги: Лигурия, италия, мост, генуя, моранди
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