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12.07.2018, 17:42

Подарок в жестком диске: в США пограничники изъяли необычный груз

Подарок в жестком диске: в США пограничники изъяли необычный груз - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В аэропорт пришлось вызвать врывотехников

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В аэропорту штата Флорида в США пограничники при досмотре багажа изъяли у пассажира живого питона. Змею обнаружили во внешнем жестком диске.

Мужчина направлялся из Майями в Барбадос, однако ему не удалось пройти досмотр и покинуть аэропорт, сообщает The Washington Post. Офицер Администрации транспортной безопасности США во время проверки багажа обнаружил подозрительный органический объект и вызвал взрывотехника. Специалист вскрыл устройство и обнаружил змею.

В аэропорт в срочном порядке прибыли сотрудники службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, которые изъяли питона. Специалисты заявили, что это не было попыткой терроризма, однако может расцениваться как "угроза дикой природе". Животное могло выпозти из жесткого диска во время полета, спровоцировать панику и даже стать причиной аварии. Мужчина, перевозивший питона, получил штраф и не смог вылететь в Барбадос. Его личность не разглашается.

Ранее 7 сотрудников международного аэропорта Тбилиси госпитализировали после того, как россиянин разлил в кассе опасную для здоровья жидкость. Мужчину задержала служба госбезопасности Грузии.

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Теги: аэропорт, багаж, питон
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