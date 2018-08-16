Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.08.2018, 23:36

"Подозрительно": в Австрии отреагировали на приезд Путина

"Подозрительно": в Австрии отреагировали на приезд Путина - Фото
Владимир Путин (фото - скриншот видео)

Визит президента РФ наносит ущерб Австрии, считает политолог Герхард Манготт

Реклама
Реклама

В Австрии критикуют приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Визит российского президента "наносит ущерб" Австрии", - заявил австрийский политолог Герхард Манготт.

По его словам, предстоящий визит "возбуждает подозрение" в том, что Австрия является "троянским конем России в ЕС".

Политолог считает, что Путин получает возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив - его рады принимать в обществе одной из стран Евросоюза. 

Астрийские СМИ напоминают, что визит Путина в Вену два месяца назад обошелся австрийским налогоплательщикам в 423 тысячи евро. 

Представитель австрийского МИДа назвал приезд президента России рабочим визитом.

По его словам, подобные меры безопасности "приняты при визите представителя другого государства".

"Российская сторона самостоятельно оплатит свои расходы", - отметил он.

При этом расходы на празднование свадьбы, "включая затраты на услуги частной охранной компании", возьмут на себя молодожены.

В МИД страны также отметили, что это будет "личный визит на частное празднество, из которого не следует изменение внешнеполитической позиции Австрии". 

Депутат Европарламента от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" австриец Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку.

"Если глава внешнеполитического ведомства "не сделает этого добровольно", федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену", - подчеркнул Раймон.

Оппозиционная партия "Список Пильца" критикует как то, что за визит важного гостя на свадьбу министра заплатят австрийские налогоплательщики, так и его политический аспект. "Как должны воспринимать Австрию в мире в роли посредника, если между главой австрийского МИД и президентом РФ, очевидно,существуют близкие отношения", - сказал депутат от партии в австрийском парламенте Бруно Россман.

Свадьба министра иностранных дел Австрии, которую посетит российский президент, состоится 18 августа. 

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина может состояться 18 августа.

 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Себастья Курц, ангела меркель, владимир путин, Карин Кнайсль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Радиоэлектронное оружие РФ в Донбассе: МИД представит факты
Происшествия Радиоэлектронное оружие РФ в Донбассе: МИД представит факты
Порошенко поговорил с Меркель: о чем шла речь
Политика Порошенко поговорил с Меркель: о чем шла речь
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 