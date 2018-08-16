"Подозрительно": в Австрии отреагировали на приезд Путина

Владимир Путин (фото - скриншот видео)

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Визит президента РФ наносит ущерб Австрии, считает политолог Герхард Манготт

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В Австрии критикуют приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Визит российского президента "наносит ущерб" Австрии", - заявил австрийский политолог Герхард Манготт.

По его словам, предстоящий визит "возбуждает подозрение" в том, что Австрия является "троянским конем России в ЕС".

Политолог считает, что Путин получает возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив - его рады принимать в обществе одной из стран Евросоюза.

Астрийские СМИ напоминают, что визит Путина в Вену два месяца назад обошелся австрийским налогоплательщикам в 423 тысячи евро.

Представитель австрийского МИДа назвал приезд президента России рабочим визитом.

По его словам, подобные меры безопасности "приняты при визите представителя другого государства".

"Российская сторона самостоятельно оплатит свои расходы", - отметил он.

При этом расходы на празднование свадьбы, "включая затраты на услуги частной охранной компании", возьмут на себя молодожены.

В МИД страны также отметили, что это будет "личный визит на частное празднество, из которого не следует изменение внешнеполитической позиции Австрии".

Депутат Европарламента от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" австриец Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку.

"Если глава внешнеполитического ведомства "не сделает этого добровольно", федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену", - подчеркнул Раймон.

Оппозиционная партия "Список Пильца" критикует как то, что за визит важного гостя на свадьбу министра заплатят австрийские налогоплательщики, так и его политический аспект. "Как должны воспринимать Австрию в мире в роли посредника, если между главой австрийского МИД и президентом РФ, очевидно,существуют близкие отношения", - сказал депутат от партии в австрийском парламенте Бруно Россман.

Свадьба министра иностранных дел Австрии, которую посетит российский президент, состоится 18 августа.

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина может состояться 18 августа.