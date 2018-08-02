Подвело оборудование: в Альпах погибли трое альпинистов

Иллюстративное фото: unsplash.com

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Специалисты проводят чрезвычайную операцию в регионе

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В префектуре Шамони-Мон-Блан во французских Альпах погибли трое альпинистов. Об этом сообщает Associated Press.

Люди погибли в районе линии горных вершин Миаж на высоте около 3600 метров. Предположительно, альпинистские болты, которые использовала связанная одной веревкой группа, не выдержали и начали откручиваться.

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Специалисты устанавливают личности погибших и обстоятельства трагедии.

24 июля спасатели сняли с горы в Грузии тело украинского альпиниста Евгения Александрова. На момент прибытия спасателей он был жив, но его не забрали и оставили на склоне. Тело Евгения Александрова сняли с горы только на седьмой день после происшествия.



