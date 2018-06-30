"Поговорю с ним обо всем": Трамп о повестке дня встречи с Путиным

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Президент США сказал, что намерен обсудить со своим российским коллегой Украину, Сирию и вмешательство в выборы

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Президент США Дональд Трамп сказал, что он намерен поднять вопрос вероятного вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в июле в Хельсинки. Об этом сообщает Reuters.

Также, по словам Трампа, он хотел бы обсудить ситуации в Сирии и Украине и другие международные вопросы.

"Я поговорю с ним обо всем. Мы намерены поговорить об Украине, о Сирии. Мы поговорим о выборах (...). Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в выборы ", - сказал президент США.

Встреча президента Соединенных Штатов Америки и президента Российской Федерации состоится в Хельсинки 16 июля.

Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.