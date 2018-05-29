Поиски самолета рейса MH370 Малайзийских авиалиний завершены

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Четырехлетние поиски самолета MH370 Малайзийских авиалиний, летевшего в 2014 году из Куала-Лумпура в Пекин, закончены, но тайна так и не разгадана

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Четырехлетние поиски самолета рейса MH370 Малайзийских авиалиний, летевшего в 2014 году из Куала-Лумпура в Пекин, закончены, несмотря на то, что тайна этой трагедии так и не разгадана. Из-за плохой погоды завершились поиски частной компании, начавшиеся в январе этого года. Об этом сообщает Би-би-си.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мы закончили эти поиски, не достигнув цели", - заявил глава компании Ocean Infinity, контракт с которой заключили малайзийские власти.

"Мы искренне надеемся, что сможем снова предложить свои услуги в поисках MH370 в будущем", - добавил он. Однако власти Малайзии, судя по всему, отказались от дальнейших поисков.

Поначалу американской компании Ocean Infinity было отведено 90 дней на поиски, но контракт несколько раз продлевали.

Она использовала глубоководное судно с несколькими радарами для обследования территории в 112 квадратных километров. Это более чем в четыре раза больше той зоны, которую эксперты назвали наиболее вероятным местом крушения.

При этом условия были таковы, что в случае неудачи Ocean Infinity денег не получит, а если место крушения найдется, ей заплатят от 20 до 70 млн долларов в зависимости от обследованной территории.

До этого при официальных поисках австралийских властей было обследовано 120 кв. километров, что стоило 150 млн долларов.

При анализе найденных обломков эксперты обозначили самой вероятной зоной крушения 25 тысяч кв. километров - к северу от зоны первоначальных поисков.

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8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров спустя 40 минут после вылета. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Считается, что самолет разбился в Индийском океане.