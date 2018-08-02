Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.08.2018, 17:13

Пожары в Греции: задержан подозреваемый в поджогах

Пожары в Греции: задержан подозреваемый в поджогах - Фото
Фото: скриншот видео

35-летнего мужчину подозревают в совершении пяти поджогов

Реклама
Реклама

Полиция Греции задержала подозреваемого в поджогах, которые привели в возникновению у Афин лесных пожаров, в которых погибли люди. Об этом сообщили в агентстве пожарной охраны Греции, передает Ekathimerini.

Задержанный мог совершить несколько поджогов в восточной Аттике в муниципалитете Маратонас.

Подозреваемый - 35-летний мужчина, который предположительно совершил пять поджогов между 26 и 31 июля.

30 июля сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров в Греции, которые бушевали сразу в нескольких курортных городах, погиб 91 человек. Еще 25 человек считаются пропавшими без вести. Кроме того продолжается  опознание останков погибших, что может увеличить число жертв. Большая часть жертв погибла непосредственно в огне, другая часть людей утонули в море, спасаясь от пожаров.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, Греция, поджог
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
Мир Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
Последствия пожаров в Греции с беспилотника: видео
Мир Последствия пожаров в Греции с беспилотника: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 