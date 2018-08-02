Пожары в Греции: задержан подозреваемый в поджогах

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35-летнего мужчину подозревают в совершении пяти поджогов

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Полиция Греции задержала подозреваемого в поджогах, которые привели в возникновению у Афин лесных пожаров, в которых погибли люди. Об этом сообщили в агентстве пожарной охраны Греции, передает Ekathimerini.

Задержанный мог совершить несколько поджогов в восточной Аттике в муниципалитете Маратонас.

Подозреваемый - 35-летний мужчина, который предположительно совершил пять поджогов между 26 и 31 июля.

30 июля сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров в Греции, которые бушевали сразу в нескольких курортных городах, погиб 91 человек. Еще 25 человек считаются пропавшими без вести. Кроме того продолжается опознание останков погибших, что может увеличить число жертв. Большая часть жертв погибла непосредственно в огне, другая часть людей утонули в море, спасаясь от пожаров.