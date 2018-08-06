Покушение на президента Венесуэлы: взрыв дрона сняли на видео

Взрыв дрона, с помощью которого совершили покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро 5 августа, сняли на видео. Покушение произошло в столице страны Каракасе во время речи президента на военном параде.
Венесуэльский политик Хулио Сесар Ривас опубликовал ролик в своем Twitter. На видео видно, как черный беспилотник взрывается на высоте по меньшей мере несколько десятков метров над президентом страны.
Para los que querían ver el Dron pic.twitter.com/JKcRysXEUX— Julio César Rivas (@JULIOCESARRIVAS) August 5, 2018
От взрыва семь военнослужащих получили ранения, Николас Мадуро не пострадал.
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5 августа 2018 года во время военного парада в столице Венесуэлы Каракасе на президента страны Николаса Мадуро было совершено покушение. Несколько дронов взорвались в непосредственной близости от Мадуро. Президент Венесуэлы выжил. Мадуро обвинил в покушении правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом, правительство Колумбии назвало обвинения "абсурдными".