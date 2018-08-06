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06.08.2018, 09:08

Покушение на президента Венесуэлы: взрыв дрона сняли на видео

Покушение на президента Венесуэлы: взрыв дрона сняли на видео - Фото
Николас Мадуро (фото - Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро от взрыва не пострадал

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Взрыв дрона, с помощью которого совершили покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро 5 августа, сняли на видео. Покушение произошло в столице страны Каракасе во время речи президента на военном параде.

Венесуэльский политик Хулио Сесар Ривас опубликовал ролик в своем Twitter. На видео видно, как черный беспилотник взрывается на высоте по меньшей мере несколько десятков метров над президентом страны.

От взрыва семь военнослужащих получили ранения, Николас Мадуро не пострадал.

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5 августа 2018 года во время военного парада в столице Венесуэлы Каракасе на президента страны Николаса Мадуро было совершено покушение. Несколько дронов взорвались в непосредственной близости от Мадуро. Президент Венесуэлы выжил. Мадуро обвинил в покушении правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом, правительство Колумбии назвало обвинения "абсурдными". 

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Теги: взрыв, николас мадуро, дроны, покушение, президент венесуэлы
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