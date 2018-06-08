"Политический исламизм": Австрия закрывает семь мечетей

Себастьян Курц (фото - LIGA.net)

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Под действие закона о запрете иностранного финансирования могут попасть около 60 имамов и членов их семей

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Австрия вышлет из страны нескольких имамов, которые получают финансирование из-за рубежа, и закроет семь мечетей, поскольку они считаются местом распространения "политического исламизма". Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает Kurier.

Министр внутренних дел Герберт Кикла заявил, что изгнание имамов, связанных с союзом ATIB, проводится на основании закона о запрете иностранного финансирования.

Под действие закона могут попасть около 60 имамов и членов их семей. В связи с этим Австрия может не продлить вид на жительство для 150 человек.

Австрийские власти обвиняют ATIB в распространении турецкого национализма. Планируется закрытие называемой мечети "Серых волков" в Вене. Канцлер Австрии Себастьян сообщил, что эти шаги согласованы с Исламской религиозной общиной Австрии.

Cпикер по вопросам безопасности австрийского парламента Петер Пиль заявил, что Турция организовала глобальную шпионскую сеть для выявления оппонентов президента Реджепа Эрдогана по всему миру.