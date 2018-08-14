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14.08.2018, 10:29

Politico рассказал о дипломатических проколах Трампа

Politico рассказал о дипломатических проколах Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США, познавая мир дипломатии, первое время после вступления на пост звонил лидерам других стран глубокой ночью и неправильно называл страны

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В первый год в должности президента Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил лидерам других стран, не обращая внимания на разницу во времени, и путал названия стран. Об этом пишет Politico.

Часто Трамп пытался дозвониться до премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полудень по Вашингтону, а в Токио в это время - глубокая ночь.

"Он не очень осознавал, что лидеру страны может быть 80 или 85 лет и он не собирается просыпаться или быть на рабочем месте в 22:30 или 23:00 по его времени. Когда он хочет кому-то позвонить, значит он хочет кому-то позвонить", - рассказывают источники в администрации президента. 

Кроме этого, на встречах Трамп мог путать и неправильно называть страны. Так на встрече с премьер-министром Индии он неправильно произнес название Непала как "nipple" (сосок), а Бутан назвал "button" (кнопка). 

После землетрясения в одной из стран Трамп заявил, что хочет отправить гуманитарную помощь. Его советникам пришлось объяснять, что об этом сначала должно попросить государство - может, они ни в чем не нуждаются. "Нет, я хочу отправить что-то сейчас", - заявил президент. 

В июле во время визит в Британию Трамп смутил королеву Елизавету II резкой остановкой. Они ненадолго замешкались, а потом двинулись дальше.

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Теги: дональд трамп, дипломатия, президент сша
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