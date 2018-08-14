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14.08.2018, 13:29

Политика Трампа может сблизить Меркель и Путина - NYT

Политика Трампа может сблизить Меркель и Путина - NYT - Фото
Владимир Путин и Ангела Меркель (фото - Getty Images)

Увеличение пошлин Вашингтоном, вероятно, является одной из причин того, почему Россия и Германия находят все больше общих тем, полагает издание

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Германский канцлер Ангела Меркель в ближайшие выходные примет в загородной резиденции около Берлина президента России Владимира Путина. Такой неожиданный шаг немецкого лидера, полагают аналитики, указывает, как враги и союзники США меняются в ответ на введение пошлин администрацией Дональда Трампа и его непредсказуемую дипломатию. Об этом речь идет в статье Мелиссы Эдди, политического обозревателя New York Times в Берлине.

Лидеры РФ и ФРГ обсудят, как ожидается, ситуацию в Сирии, насилие на востоке Украины и Северный поток-2.

"Но аналитики говорят, что за этими темами встречи может таиться попытка укрепить союзы и обменяться идеями насчет того, как наилучшим образом ответить на пошлины Трампа. Обе страны - и Россия, и Германия, - ощутили удар от решения Трампа повысить тарифы на импорт алюминия и стали. И обе они опасаются, что недавние меры Трампа против Турции могут запустить волну различных последствий", - говорится в статье.

Директор программ по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии в Германском совете иностранных дел Штефан Мейстер, как и его коллега - исполнительный директор Немецкой восточной ассоциации бизнеса Михаэль Хармс, одновременно высказали одно и то же мнение: изменений в отношениях ФРГ-РФ не видно, особенно в плане потепления, однако в некоторых вопросах и темах Берлин и Москва работают все теснее из-за внешней политики Трампа.

"Вишенка на торте" общих тем немцев и россиян, пишет автор, - это строительство газопровода Северный поток-2, через который газ будет поставляться напрямую в Германию в обход Украины и Польши. США против этой идеи, причем до такой степени, что на саммите НАТО в июле Трамп грубо заявил, что Берлин "в заложниках у России".

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NYT пишет, что у Меркель и Путина - длительная история отношений, иногда проблемных, которая начинается задолго до того, как она пришла на место канцлера в 2005 году. Она свободно разговаривает на русском языке, он – на немецком. И хотя у Меркель сформировалась репутация влиятельного игрока на международной арене, противостоящего авторитарным лидерам, эти двое регулярно разговаривают по телефону - "несмотря на Крымский кризис и российскую эксалацию вооруженного конфликта на востоке Украины" (так NYT назвали оккупацию Крыма и войну России против Украины в Донбассе, - ред.).

"Спустя несколько недель после того, как Трамп подверг словесной атаке газопровод на саммите НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров полетел в Берлин на встречу с Меркель и коллегой Хайко Маасом. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов тоже принял участие в дискуссии о ситуации в Сирии", - продолжает автор.

Газета напомнила, что ФРГ и Франция принимали участие в переговорах, в которых были рождены минские соглашения. Но бои до сих пор продолжаются, отмечает NYT, и партнеры Берлина в ЕС побаиваются, что СП-2 подорвет любую надежду на стабильность в Донбассе из-за того, что Украина потеряет доход от транзита и, как следствие, один из главных аргументов, почему Москве не стоит полномасштабно наступать на страну. Хотя, отмечает автор, Зайберт уверяет - Берлин продолжает поддерживать роль Украины как транзитера российского газа.

Недавно Вашингтон ввел новые санкции против РФ за попытку убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии. Пока что немецкие компании в России от них еще не пострадали. Но страхи, что санкции могут зацепить банки и энергетические компании, присутствуют. А это, считает Хармс, уже один из мотивов для тесного сотрудничества ФРГ и РФ.

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Теги: дональд трамп, ангела меркель, владимир путин, геополитика, торговые войны, аналитика
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