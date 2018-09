Полиция Лондона взорвала автомобиль у здания BBC: видео

Фото: twitter.com/T_Mackintosh

Полиция Великобритании произвела контрольный взрыв оранжевого минивэна, припаркованного у здания телерадиовещательной корпорации ВВС в Лондоне. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свидетелей.

Сообщается, что взрыв был устроен в ходе поиска подозрительных предметов. Подрыв автомобиля совершил самоходный робот, предназначенный для поиска и обезвреживания взрывных устройств.

По данным полиции, сообщение о подозрительном транспортном средстве у здания Портленд-Плейс поступило около днем 3 сентября. Как стало известно, на время проведения взрыва сотрудников британской телерадиокомпании попросили не подходить к окнам. Также сообщается, что здание оцепили и временно закрыли для входа и выхода.

Second controlled explosion carried out by robot on suspicious vehicle outside BBC pic.twitter.com/1cO0yUUwqU