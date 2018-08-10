Полиция потратила на расследование отравлений Новичком $13 млн

Фото: gettyimages.com

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СМИ сообщает, что более $9 млн потребовалось на привлечение специалистов из других ведомств

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Расходы полиции британского графства Уилтшир составили более 10 млн фунтов стерлингов (почти $13 млн, - ред.) на расследование отравлений нервно-паралитическим веществом Новичок в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, более $9 млн потребовалось на привлечение специалистов из других ведомств. Еще $1,7 млн – на сверхурочную работу полиции графства Уилтшир.

В эту сумму не входят расходы Скотленд-Ярда, сотрудники которого участвовали в расследовании.

Комиссар полиции по борьбе с преступностью Уилтшир и Суиндон Ангус Макферсон отметил, что правительство должно возместить расходы полиции.

"Мы понесли значительные расходы из-за масштабов расследования", - сказал он.

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8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов с отравлением Новичком в Англии, и спрогнозировали их влияние на Россию Рубль отреагировал на такой анонс и упал, а Кремль заявил, что анонсированные санкции США - "драконовские".

The Washington Post написала, что санкции США против РФ могут дойти до разрыва дипотношений.

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