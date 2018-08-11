Полиция предотвратила убийство журналистов в Швеции - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Члена неонацистской партии Движение нордического сопротивления собирал информацию о журналистах и хранил дома оружие с глушителями

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В Швеции полиция схватила члена неонацистской партии Движение нордического сопротивления, которого подозревали в подготовке убийства двоих журналистов. Об этом сообщает The Local.

Согласно сообщению, в его компьютере нашли документы с данными журналистов, которые работают в одной из крупнейших шведских медиа групп Mittmedia. Среди прочего обнаружены фото домов, где они живут.

Кроме этого, правоохранители изъяли у подозреваемого самодельное ружье, боеприпасы и глушители.

Отмечается, что служба безопасности Швеции Säpo также участвует в расследовании, поскольку ранее в домах членов Движения нордического сопротивления было обнаружено большое количество оружия.

Задержанный отрицает, что собирал информацию о журналистах и утверждает, что не собирался им вредить.

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