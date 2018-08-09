Поломка телескопа помогла сделать неожиданное открытие о космосе

Иллюстративное фото: unsplash.com

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Сломанный в 2013 году телескоп расконсервировался и обнаружил 44 новые планеты земного типа

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Телескоп Kepler расконсервировался и неожиданно начал передавать на Землю данные о находках в космосе. Телескопу удалось обнаружить 44 новые планеты земного типа, сообщает Newsweek.

Телескоп отправлен в космос для наблюдения за одним конкретным районом на небосклоне. Однако в 2013 году Kepler вышел из строя. Телескоп самостоятельно расконсервировался и начал передачу собранных данных в августе 2018 года. Ему удалось обнаружить около 2600 планет, что меняет представление о масштабах галактики Млечный путь.

Особенно заинтересовали ученых 44 экзопланеты, похожие на Землю своим размером. Астроном Джон Ливингстон рассказал, что 16 обнаруженных планет такие же, как Земля, одна чрезвычайно похожа на Венеру. Обнаруженные планеты помогут ученым лучше понять район, в котором расположена Солнечная система.

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Инженеры перевели телескоп в спящий режим, чтобы сохранить достаточно энергии для пересылки данных на Землю.

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