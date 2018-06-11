Польша хочет быть посредником в конфликте США-ЕС - Моравецкий

Матеуш Моравецкий (фото - Kancelaria Premiera/Facebook)

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Польский премьер заявил, что Варшава должна занять свою позицию, а не маневрировать между США и Евросоюзом

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Правительство Польши намерено занять позицию посредника между Европейским союзом и США в конфликте, который разгорелся после саммита стран G7 вокруг торговых пошлин. Об этом в интервью изданию Gazetа Polskа заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает портал Niezalezna.

"Все, наверное, замечают, что сегодня пути ЕС и США начали сильно расходиться. И сейчас от Польши зависит, сможет ли она сформировать свою позицию как связующего звена между двумя сторонами или останется в неудобном положении постоянного маневрирования между ними", - сказал он.

По словам Моравецкого, у Польши есть взаимоотношения с США и сотрудничество в рамках Европейского Союза. Потому Варшава может быть посредником между сторонами.

"Это отличный шанс для Польши. И во имя такого сценария мы работаем", - подчеркнул премьер.

10 июня Джастин Трюдо на пресс-конференции после саммита G7 сказал, что Канада не позволит США "помыкать собой" и заявил об увеличении ввозных пошлин в отношении американских фермеров, компаний и рабочих.

В ответ президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ.

Советник президента США по торговле Питер Наварро сказал, что для премьер-министра Канады в "аду есть особое место", а советник по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что действия Джастина Трюдо - "предательство" и "нож в спину".