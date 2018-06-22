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22.06.2018, 12:34

Польша и Британия - за открытые двери в НАТО для восточной Европы

Польша и Британия - за открытые двери в НАТО для восточной Европы - Фото
НАТО Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что в сфере обеспечения безопасности в Европе решающее значение имеют отношения с США

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Варшава и Лондон выступают за сохранение политики открытых дверей в НАТО для стран восточной Европы. Об этом после завершения встречи глав МИД и министерств обороны Польши и Великобритании в формате "2+2" заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Укринформ.

"Польша и Великобритания сотрудничают в сфере политики в отношении наших восточных соседей. Мы поддерживаем политику открытых дверей в НАТО, стремимся усилить наших партнеров",- подчеркнул Чапутович.

Он подчеркнул, что обе страны поддерживают способность Альянса к обороне и отпугиванию, и поддерживают наличие союзнических войск на восточном фланге НАТО.

Польский министр отметил, что в сфере обеспечения безопасности в Европе решающее значение имеют отношения с США.

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Чапутович отметил, что Польша и Великобритания выделяют 2% ВВП на оборону и призвал, чтобы другие европейские страны также подняли свои расходы на оборону до этого уровня.

Во время встречи министров поднят вопрос противодействия российской дезинформации в странах Восточного партнерства.

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Теги: нато, польша, Великобритания, восточная европа
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