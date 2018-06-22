Польша и Британия - за открытые двери в НАТО для восточной Европы

Варшава и Лондон выступают за сохранение политики открытых дверей в НАТО для стран восточной Европы. Об этом после завершения встречи глав МИД и министерств обороны Польши и Великобритании в формате "2+2" заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Укринформ.
"Польша и Великобритания сотрудничают в сфере политики в отношении наших восточных соседей. Мы поддерживаем политику открытых дверей в НАТО, стремимся усилить наших партнеров",- подчеркнул Чапутович.
Он подчеркнул, что обе страны поддерживают способность Альянса к обороне и отпугиванию, и поддерживают наличие союзнических войск на восточном фланге НАТО.
Польский министр отметил, что в сфере обеспечения безопасности в Европе решающее значение имеют отношения с США.
Читайте также: Вершбоу призвал НАТО сделать новый шаг в отношениях с Украиной
Чапутович отметил, что Польша и Великобритания выделяют 2% ВВП на оборону и призвал, чтобы другие европейские страны также подняли свои расходы на оборону до этого уровня.
Во время встречи министров поднят вопрос противодействия российской дезинформации в странах Восточного партнерства.