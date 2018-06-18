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18.06.2018, 09:17

Польша настаивает: ЕС должен противостоять Северному потоку-2

Польша настаивает: ЕС должен противостоять Северному потоку-2 - Фото
Фото: пресс-служба Газпрома

Польские дипломаты, по словам вице-министра энергии Михала Куртыки, проделали большую работу над тем, чтобы де-факто осложнить Газпрому прокладку СП-2

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Польша призывает брюссельских чиновников поторопиться с внесением правок в газовую директиву Евросоюза, которые смогут по меньшей мере приостановить строительство российского газопровода Северный поток-2 на территории стран ЕС. Об этом заявил вице-министр энергии Польши Михал Куртыка, пишет сайт Польского радио.

По этой директиве все пролегающие морским путем газопроводы (вместе с импортными) будут подлежать законодательству ЕС. Как отметил Куртыка, послы ЕС должны приступить к изменениям в эту директиву не позднее конца июня.

Темп работы над документом, по словам министра, тормозила Болгария, которая руководила работой ЕС в первом полугодии.

"В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Болгария ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосования на уровень послов и министров", - уточнил источник.

С 1 июля президентствовать в Брюсселе будет Австрия, от которой, как выразился Куртыка, Польша "ожидает объективизма", а не защиты собственных интересов. "Страна-президент должна вести себя нейтрально", - подчеркнул он.

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Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

ФРГ, Финляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против - страны Балтии, Польша, Дания, частично Молдова и, из-за океана, США.

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а 3 мая началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине. США готовят за это санкции.

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Теги: польша, геополитика, газпром, северный поток-2, михал куртыка, энергобезопасность
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