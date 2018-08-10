Помпео и Лавров обсудили санкции против РФ и ситуацию в Сирии

Майк Помпео

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Главы внешнеполитических ведомств США и России поговорили по телефону

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Главы внешнеполитических ведомств США и России Майк Помпео и Сергей Лавров 10 августа побеседовали по телефону, во время разговора он обсудили новые санкции против России, ситуацию в Сирии и ряд других вопросов. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Науерт.

"Госсекретарь обсудил с министром Лавровым недавние санкции, введенные против России в соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых отравляющих веществ (Акт CBW с 1991 года)", - отметили в Госдепе.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию в Сирии.

В Госдепартаменте также подчеркнули, что Помпео выразил позицию нынешней администрации, что Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией и готовы развивать диалог.

В Госдепе не уточнили, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор, а также какие еще вопросы обсуждались во время диалога.

8 августа президент Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео ряд вопросов касательно агрессии России и реформ в Украине.