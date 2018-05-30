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30.05.2018, 17:16

Помпео обсудит с генералом КНДР встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Помпео обсудит с генералом КНДР встречу Трампа с Ким Чен Ыном - Фото
Майк Помпео (фото - Getty Images)

Беседа госсекретаря США с Ким Ён Чолем состоится в Нью-Йорке

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Госсекретарь США Майк Помпео встретится с заместителем лидера КНДР, генералом Ким Ён Чолем в Нью-Йорке в рамках визита 30-31 мая. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Государственного департамента Хизер Нойерт.

Она отметила, что предметом обсуждения во время встречи будут приготовления к участию президента США Дональда Трампа в саммите с Северной Кореей, которая должна состояться в Сингапуре.

12 июня 2018 года лидер КНДР впервые в истории может встретиться с президентом США, если стороны все-таки договорятся о проведении саммита в Сингапуре. 24 мая Трамп отменил саммит "из-за поведения Северной Кореи", но на следующий день заявил, что с Пхеньяном "состоялась продуктивная беседа".

27 мая американские чиновники прибыли в КНДР для переговоров по организации встречи лидеров стран, а 29 мая северокорейский топ-чиновник Ким Ён Чоль прибыл в Вашингтон на переговоры с госсекретарем Майклом Помпео.

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Теги: Майк Помпео, кндр, саммит
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