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24.05.2018, 19:43

Помпео объяснил, почему отменили встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Помпео объяснил, почему отменили встречу Трампа с Ким Чен Ыном - Фото
Майк Помпео (фото - GettyImages)

КНДР несколько дней игнорировал запрос США о подтверждении встречи в Сингапуре 12 июня

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп отменил запланированную на 12 июня встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената, передает Зеркало недели.

"На данный момент мы не можем рассчитывать, что переговоры могли завершиться успехом", - заявил Помпео.

По его словам, команда Госдепартамента и Белого дома, работавшая над подготовкой саммита в Сингапуре, была полностью готова к его проведению. Однако Пхеньян в течение нескольких последних дней игнорировал запросы Вашингтона.

"Мы старались проделать то, о чем мы с председателем Ким Чен Ыном договорились: сформировать подготовительные группы, чтобы начать готовить этот саммит. Но мы не получили от них никакого ответа на свои запросы", - пояснил госсекретарь.

При этом Помпео подчеркнул, что американская сторона сделала все возможное, чтобы эта встреча состоялась.

24 мая президент США Дональд Трамп отменил историческую встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре. 

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, Майкл Помпео
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