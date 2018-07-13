Помпео поедет с Трампом в Хельсинки и встретится с Лавровым

Майкл Помпео (фото - gettyimages.com)

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Встреча президентов двух стран США и России состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года

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Госсекретарь США Майкл Помпео поедет в Хельсинки вместе с американским лидером Дональдом Трампом, где пройдет 16 июля встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте Госдепа.

"Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июля", - отметили в Госдепе.

По данным Госдепа, Помпео проведет в Хельсинки встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

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Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году. Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.

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