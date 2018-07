Помпео привез Киму диск Элтона Джона с "Человеком-ракетой" - СМИ

Майкл Помпео (фото - twitter.com/SecPompeo)

Госсекретарь США Майкл Помпео, который сегодня прилетел в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном насчет ядерного разоружения Северной Кореи, передаст диктатору личное письмо от американского президента Дональда Трампа и, пишет South China Morning Post, аудиодиск с песней "Rocket Man" Элтона Джона.

В 2017 году Трамп несколько раз в раздраженных твиттах называл Кима "маленьким человеком-ракетой" за череду испытаний баллистических ракет КНДР, а тот, в свою очередь, говорил о "старческом маразме" президента США.

The Chinese Envoy, who just returned from North Korea, seems to have had no impact on Little Rocket Man. Hard to believe his people, and the military, put up with living in such horrible conditions. Russia and China condemned the launch.