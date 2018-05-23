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23.05.2018, 18:14

Помпео: США не согласятся на невыгодную сделку с КНДР

Помпео: США не согласятся на невыгодную сделку с КНДР - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)

Соединенные Штаты готовы выйти из переговоров по ядерной программе Северной Кореи

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не согласятся на невыгодную сделку с Северной Кореей и готовы выйти из переговоров по ее ядерной программе, если те пойдут в неправильном направлении. Об этом он сказал во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает Reuters.

"Плохая сделка - это не вариант ... Американский народ рассчитывает на то, что мы сделаем все правильно. Если правильного соглашения не будет, мы откажемся со всем уважением", - заявил Помпео.

По его словам, кампания давления на КНДР со стороны США и партнеров принесла свои плоды. Позиция Соединенных Штатов не изменится, пока они не увидят убедительных шагов по полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Помпео заверил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки Пхеньяну во время переговоров между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые запланированы 12 июня в Сингапуре.

Государственный департамент США и Белый дом продолжают подготовку к встрече президента Трампа с Ыном в июне, несмотря на угрозы Пхеньяна отменить саммит.

22 мая Трамп заявил, что запланированный на следующий месяц исторический саммит с Ыном может быть отложен.

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Теги: Майкл Помпео, кндр, ким чен ын, ядерная программа
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